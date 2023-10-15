Кривошейкина (Милëшкина) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Кривошейкина Мария Петровна
Отец ребёнка: Кривошейкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1928
Дочь: Чудновская Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Кривошейкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Кривошейкина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Кривошейкин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кривошейкин Борис Петрович
Отец ребёнка: Кривошейкин Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно