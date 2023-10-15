Кривошейкина (Милëшкина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошейкина (Милëшкина) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Кривошейкина Мария Петровна

Отец ребёнка: Кривошейкин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1928

Дочь: Чудновская Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Кривошейкин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Кривошейкина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Кривошейкин Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Кривошейкин Борис Петрович

Отец ребёнка: Кривошейкин Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошейкин Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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