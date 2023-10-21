Белоусова (Шулаева) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Шулаева) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1917

Дата смерти

02.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1917

Отец: Шулаев-Тонкачёв Андриян Иванович

Мать: Шулаева Екатерина Поликарповна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоусов Федор

Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1941

Сын: Белоусов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Белоусов Федор

Рождение ребёнка
1960

Сын: Белоусов Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Белоусов Федор

Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Белоусов Федор

Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоусов Федор

Масады, Илишевского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Федор

Смерть
02.11.1979
Похороны
Неизвестно
Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР
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