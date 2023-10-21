Белоусова (Шулаева) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1917
Дата смерти02.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1917
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоусов Федор
Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1941
Сын: Белоусов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Белоусов Федор
Рождение ребёнка
1960
Сын: Белоусов Евгений Фёдорович
Отец ребёнка: Белоусов Федор
Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Белоусов Федор
Масады, Илишевского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоусов Федор
Масады, Илишевского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоусов Федор
Смерть
02.11.1979
Похороны
Неизвестно
Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР