Фурсовъ Онуфрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Фурсовъ Гордей Федоровъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Фурсовъ Кондратий
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Семенова
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Челновская волость, с. Березовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Агафья Семенова
Смерть
Неизвестно