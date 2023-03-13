Фурсовъ Онуфрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсовъ Онуфрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Фурсовъ Гордей Федоровъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Фурсовъ Кондратий

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Семенова

Тамбовская губерния, Козловский уезд, Челновская волость, с. Березовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Агафья Семенова

Смерть
Неизвестно