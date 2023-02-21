Мамаева (?) Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816