Мамаева (?) Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Агафия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Яков Васильевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816
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