Лобов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти16.04.1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Лобов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1910
Рождение ребёнка
25.10.1910
Мать ребёнка: Лобова Варвара Диомидовна
Рождение ребёнка
22.08.1917
Мать ребёнка: Лобова Варвара Диомидовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1921
Причина смерти: тиф