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Лобов Петр Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1889

Дата смерти

16.04.1921

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Лобов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Лобова Варвара Диомидовна

Рождение ребёнка
25.10.1910

Сын: Лобов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Лобова Варвара Диомидовна

Рождение ребёнка
22.08.1917

Сын: Лобов Георгий Петрович

Мать ребёнка: Лобова Варвара Диомидовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1921
Причина смерти: тиф