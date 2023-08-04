Сысоев Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Фёдор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1907

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1935

Сын: Сысоев Геннадий Фёдорович

Мать ребёнка: Сычёва Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
13.02.1937

Дочь: Сысоева Альбина Фёдоровна

Мать ребёнка: Сычёва Василиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычёва Василиса Васильевна

Смерть
1937
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