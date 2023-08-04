Сысоев Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1907
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1935
Сын: Сысоев Геннадий Фёдорович
Мать ребёнка: Сычёва Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
13.02.1937
Дочь: Сысоева Альбина Фёдоровна
Мать ребёнка: Сычёва Василиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937