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Герасименко Иван Григорьевич

Место рождения

Константиновка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасименко Григорий Осипович

Мать: не указана

Константиновка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Герасименко) Оксана Ивановна

Мать ребёнка: Герасименко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасименко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Евгений Иванович

Мать ребёнка: Герасименко Татьяна

Смерть
Неизвестно
Константиновка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край

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