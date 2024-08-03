Герасименко Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герасименко Григорий Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Герасименко) Оксана Ивановна
Мать ребёнка: Герасименко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасименко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасименко Евгений Иванович
Мать ребёнка: Герасименко Татьяна
Смерть
Неизвестно