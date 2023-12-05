Лескова (Кузнецова) Устинья Горгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лескова (Кузнецова) Устинья Горгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Кузнецов Георгий Петрович

Мать: Кузнецова Мавра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Лесков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хмарук Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Лесков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесков Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Лесков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лесков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесков Николай

Смерть
Неизвестно
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