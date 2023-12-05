Лескова (Кузнецова) Устинья Горгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Лесков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хмарук Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Лесков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лесков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лесков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Лесков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лесков Николай
Смерть
Неизвестно