Кардакова (Зуева) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кардакова (Зуева) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1977

Отец: Зуев Пётр Григорьевич

Мать: Зуева Тамара Михайловна

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