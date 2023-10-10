Руднева (Баева) Александра Григорьева
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Баев Григорий Иванов
Бракосочетание
22.09.1900
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
21.10.1900
Дочь: Анна Арсеньева
Отец ребёнка: Руднев Арсений Лукьянов
Рождение ребёнка
20.11.1902
Дочь: Екатерина Арсеньева
Отец ребёнка: Руднев Арсений Лукьянов
Рождение ребёнка
07.07.1912
Отец ребёнка: Руднев Арсений Лукьянов
Рождение ребёнка
27.10.1914
Дочь: Параскева Арсеньева
Отец ребёнка: Руднев Арсений Лукьянов
Рождение ребёнка
28.04.1916
Дочь: Пелагея Арсеньева
Отец ребёнка: Руднев Арсений Лукьянов
Смерть
Неизвестно