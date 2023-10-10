Руднева (Баева) Александра Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Баева) Александра Григорьева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Баев Григорий Иванов

Мать: Баева Екатерина Иларионова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
22.09.1900

Муж: Руднев Арсений Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
21.10.1900

Дочь: Анна Арсеньева

Отец ребёнка: Руднев Арсений Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.11.1902

Дочь: Екатерина Арсеньева

Отец ребёнка: Руднев Арсений Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.07.1912

Сын: Руднев Владимир Арсеньев

Отец ребёнка: Руднев Арсений Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.10.1914

Дочь: Параскева Арсеньева

Отец ребёнка: Руднев Арсений Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.04.1916

Дочь: Пелагея Арсеньева

Отец ребёнка: Руднев Арсений Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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