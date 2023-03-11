(Дробниченко) Анастасия Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дробниченко) Анастасия Порфирьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Женский

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Дробниченко Порфирий Яковлевич

Мать: Ульяна

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