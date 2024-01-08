Жаворонков Иван
Место рожденияс. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Дата рождения02.12.1884
Дата смерти?.10.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1884
Отец: Жаворонков Алексей
Мать: Жаворонкова Евдокия
с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
26.08.1904
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Жаворонкова Васса
с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
02.01.1907
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Жаворонкова Васса
с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
22.05.1909
Сын: Жаворонков Михаил
Мать ребёнка: Жаворонкова Васса
с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
13.01.1912
Дочь: Верстунина Мария
Мать ребёнка: Жаворонкова Васса
с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
09.12.1914
Дочь: Толстова Анастасия
Мать ребёнка: Жаворонкова Васса
с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Запись о рождении значится в метрической книге Троицкой церкви села Парский Угол
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жаворонкова Васса
Смерть
?.10.1914
Причина смерти: На первой мировой войне | погиб в первой мировой войне