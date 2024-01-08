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Жаворонков Иван

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Место рождения

с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия

Дата рождения

02.12.1884

Дата смерти

?.10.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1884

Отец: Жаворонков Алексей

Мать: Жаворонкова Евдокия

с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
26.08.1904

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Жаворонкова Васса

с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
02.01.1907

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Жаворонкова Васса

с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
22.05.1909

Сын: Жаворонков Михаил

Мать ребёнка: Жаворонкова Васса

с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
13.01.1912

Дочь: Верстунина Мария

Мать ребёнка: Жаворонкова Васса

с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Рождение ребёнка
09.12.1914

Дочь: Толстова Анастасия

Мать ребёнка: Жаворонкова Васса

с. Парский Угол, Троицко-Росляйская волость, Моршанский уезд, Тамбовская губерния, Россия
Запись о рождении значится в метрической книге Троицкой церкви села Парский Угол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова Васса

Смерть
?.10.1914
Причина смерти: На первой мировой войне | погиб в первой мировой войне
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