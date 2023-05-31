Рассадкина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Журавлева Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Рассадкин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Рассадкин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассадкин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Рассадкин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (2) Андреевна
Отец ребёнка: Рассадкин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рассадкин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Рассадкин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рассадкин Андрей
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Веневский р-н Тульской обл.
Веневский р-н Тульской обл.
Смерть
Неизвестно