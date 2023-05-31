Рассадкина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассадкина Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Журавлева Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Рассадкин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Рассадкин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассадкин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Рассадкин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (2) Андреевна

Отец ребёнка: Рассадкин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассадкин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Рассадкин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Рассадкин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассадкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Рассадкин Андрей

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Веневский р-н Тульской обл.
Веневский р-н Тульской обл.
Смерть
Неизвестно