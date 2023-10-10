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Сулима Матвей Самуилович

Место рождения

Вороньков, Київська область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1779

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Сулима Самуил Иванович

Мать: Сулима Марфа Семёновна

Вороньков, Київська область
(укр. Матвій Самійлович)
Бракосочетание
Около 1742

Жена: Сулима Александра

Вороньков, Київська область
Военная служба
С 1747 по 1779
Вороньков, Київська область
Род войск: Переяславский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник
Бракосочетание
Около 1749

Жена: Сулима Елизавета Степановна

Вороньков, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Закревская Ганна Матвеевна

Мать ребёнка: Сулима Елизавета Степановна

Вороньков, Київська область
Работа или профессия
Неизвестно
сотник
Место жительства
Неизвестно
Вороньков, Київська область
Смерть
После 1779
Вороньков, Київська область
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