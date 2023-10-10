Сулима Матвей Самуилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1721
Отец: Сулима Самуил Иванович
Мать: Сулима Марфа Семёновна
(укр. Матвій Самійлович)
Бракосочетание
Около 1742
Жена: Сулима Александра
Военная служба
С 1747 по 1779
Род войск: Переяславский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник
Бракосочетание
Около 1749
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Закревская Ганна Матвеевна
Мать ребёнка: Сулима Елизавета Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
сотник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1779