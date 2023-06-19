Некрасова (Некрасова) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1853
Отец: Некрасов Дмитрий Петрович
Мать: Некрасова Анна Петровна
Рождение ребёнка
20.12.1889
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно