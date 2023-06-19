Некрасова (Некрасова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.02.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1853

Отец: Некрасов Дмитрий Петрович

Мать: Некрасова Анна Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1889

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно