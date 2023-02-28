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Марфа Ивановна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.?.1884

Муж: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
17.03.1886

Дочь: Матрена Прокопьвна

Отец ребёнка: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1888

Сын: Филипп Прокопьевич

Отец ребёнка: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1889

Сын: Григорий Прокопиев

Отец ребёнка: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
05.04.1892

Сын: Никашкин (умер?) Никита Прокопьевич

Отец ребёнка: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1896

Дочь: Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1896

Дочь: Матрена Прокопьевна

Отец ребёнка: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1898

Дочь: Наталья Прокопьевна

Отец ребёнка: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович

Смерть
Неизвестно
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