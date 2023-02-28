Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.?.1884
Рождение ребёнка
17.03.1886
Дочь: Матрена Прокопьвна
Отец ребёнка: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1888
Сын: Филипп Прокопьевич
Отец ребёнка: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1889
Сын: Григорий Прокопиев
Отец ребёнка: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1892
Рождение ребёнка
22.03.1896
Дочь: Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1896
Дочь: Матрена Прокопьевна
Отец ребёнка: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1898
Дочь: Наталья Прокопьевна
Отец ребёнка: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович
Смерть
Неизвестно