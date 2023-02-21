Петухова (Габова) Мария Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Габова) Мария Софроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ФП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1909

Сын: Петухов Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Петухов Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
20.04.1912

Сын: Петухов Иван Максимович

Отец ребёнка: Петухов Максим Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Максим Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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