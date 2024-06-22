Кузнецов Андрей Николаевич 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Андрей Николаевич

Место рождения

Когаш, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Когаш, Свердловский район, Северный край
Военная служба
1868
Когаш, Свердловский район, Северный край
Живущий по чистой отставке рядовой 7-го запасного батальона пехотного Генерала Фельдмаршала Князя Кутузова Смоленского полка.
Бракосочетание
22.05.1868 ст.

Жена: Кузнецова Анна Андреевна

Когаш, Свердловский район, Северный край
Оба первым браком.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кузнецова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна

Когаш, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кузнецова Аполлинария Андреевна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна

Когаш, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Кузнецова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна

Когаш, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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