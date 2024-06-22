Кузнецов Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1868
Живущий по чистой отставке рядовой 7-го запасного батальона пехотного Генерала Фельдмаршала Князя Кутузова Смоленского полка.
Бракосочетание
22.05.1868 ст.
Жена: Кузнецова Анна Андреевна
Оба первым браком.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кузнецова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Кузнецова Аполлинария Андреевна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кузнецова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно