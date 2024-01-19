Коваленко Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения19.01.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1956
Отец: Коваленко Иван Фомич
Бракосочетание
05.03.1980
Уркан, Тындинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
09.08.1980
Дочь: Попова Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Коваленко Наталья Георгиевна
Соловьевск, Тындинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
18.02.1990
Сын: Коваленко Александр Михайлович
Мать ребёнка: Коваленко Наталья Георгиевна
Место жительства
Неизвестно