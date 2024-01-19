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Коваленко Михаил Иванович

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Место рождения

Чесноки, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

19.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1956

Отец: Коваленко Иван Фомич

Мать: Коваленко Тамара Абрамовна

Чесноки, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
05.03.1980

Жена: Коваленко Наталья Георгиевна

Уркан, Тындинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
09.08.1980

Дочь: Попова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Коваленко Наталья Георгиевна

Соловьевск, Тындинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
18.02.1990

Сын: Коваленко Александр Михайлович

Мать ребёнка: Коваленко Наталья Георгиевна

Назарово, город Назарово, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Назарово, город Назарово, Красноярский край
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