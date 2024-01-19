Сорокин Николай Максимович
Место рождения
Дата рождения19.12.1908
Дата смерти11.09.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1908
Крещение
20.12.1908
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 17.07.1941
Рождение ребёнка
20.10.1941 или 07.11.1941
Рождение ребёнка
01.06.1947
Рождение ребёнка
1950
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Архив Тольятти, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76 | Список лишенных избирательных прав по Васильевке
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.09.1988
Похороны
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область