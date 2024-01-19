Сорокин Николай Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Николай Максимович

Сорокин Николай Максимович

Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

19.12.1908

Дата смерти

11.09.1988

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1878 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1908

Отец: Сорокин Максим Иванович

Мать: Сорокина Наталья Тихоновна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крещение
20.12.1908
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 17.07.1941
Рождение ребёнка
20.10.1941 или 07.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сорокина Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Мария Михайловна

Упоминание
Неизвестно
Архив Тольятти, Ф. Р-19, оп. 4, д. 76 | Список лишенных избирательных прав по Васильевке
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.09.1988
Похороны
Неизвестно
Рассвет, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close