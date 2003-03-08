Сорокина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1910
Дата смерти08.03.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1941 или 07.11.1941
Рождение ребёнка
01.06.1947
Рождение ребёнка
1950
Бракосочетание
Неизвестно
по общей фамилии и могиле
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.03.2003
Похороны
Неизвестно