Сорокина Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1910

Дата смерти

08.03.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1941 или 07.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Николай Максимович

Рождение ребёнка
01.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Николай Максимович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорокин Николай Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Николай Максимович

по общей фамилии и могиле
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.03.2003
Похороны
Неизвестно
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