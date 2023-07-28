Овчар Лаврентий Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Овчар Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Овчаренков Илья Ларьентивич
Мать ребёнка: Овчарова Агафья Даниловна
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Овчарова Агафья Даниловна
сл. Кутузово, Белгородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчаров Сергей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Овчарова Агафья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
сл. Кутузово, Белгородская губерния
Смерть
1783
сл. Ивановка Старооскольского уезда