Овчар Лаврентий Даниилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчар Лаврентий Даниилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Овчар Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Овчаренков Илья Ларьентивич

Мать ребёнка: Овчарова Агафья Даниловна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Овчар Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Овчарова Агафья Даниловна

сл. Кутузово, Белгородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаров Сергей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Овчарова Агафья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчарова Агафья Даниловна

Место жительства
Неизвестно
сл. Кутузово, Белгородская губерния
Смерть
1783
сл. Ивановка Старооскольского уезда
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