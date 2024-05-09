Григорьев Владимир Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1976
Сын: Григорьев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Валентина Ильинична
Ашхабад, Туркменская ССР
Рождение ребёнка
1982
Сын: Григорьев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Валентина Ильинична
Рождение ребёнка
20.05.1986
Сын: Григорьев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Валентина Ильинична
Смерть
Неизвестно