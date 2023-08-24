Герасимов Федор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
09.12.1939
Дочь: Иванова Галина Федоровна
Мать ребёнка: Герасимова Мария Федоровна
Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1944
Сын: Герасимов Николай Федорович
Мать ребёнка: Герасимова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Герасимов Александр Федорович
Мать ребёнка: Герасимова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Размахнина Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Герасимова Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981