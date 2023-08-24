Герасимов Федор Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Федор Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Герасимов Трофим Ефремович

Мать: Герасимова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
09.12.1939

Дочь: Иванова Галина Федоровна

Мать ребёнка: Герасимова Мария Федоровна

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Герасимов Николай Федорович

Мать ребёнка: Герасимова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Герасимов Александр Федорович

Мать ребёнка: Герасимова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Размахнина Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Герасимова Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Мария Федоровна

Смерть
1981
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