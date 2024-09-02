Дубина Неонила Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубина Неонила Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубина Петр Лаврентиев

Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубина Ермолай Лаврентиев

Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Петриченко (Дубина) Наталья Лаврентиева

Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов

Рождение ребёнка
27.03.1875

Сын: Дубина Марк Лаврентиев

Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов

Аткильня, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1880

Сын: Дубина Захарий Лаврентиев

Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов

Аткильня, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1886

Дочь: Дубина Татьяна Лаврентиева

Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов

Аткильня, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Дубина Любовь Лаврентиева

Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов

Аткильня, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.11.1894

Дочь: Дубина Екатерина Лаврентиева

Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов

Аткильня, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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