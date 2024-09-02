Дубина Неонила Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубина Ермолай Лаврентиев
Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Петриченко (Дубина) Наталья Лаврентиева
Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов
Рождение ребёнка
27.03.1875
Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов
Рождение ребёнка
07.09.1880
Сын: Дубина Захарий Лаврентиев
Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов
Рождение ребёнка
07.01.1886
Дочь: Дубина Татьяна Лаврентиева
Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Дубина Любовь Лаврентиева
Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов
Рождение ребёнка
14.11.1894
Дочь: Дубина Екатерина Лаврентиева
Отец ребёнка: Дубина Лаврентий Львов
Смерть
Неизвестно