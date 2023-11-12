Мать Акулины
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Павлович
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сестра Акулины
Отец ребёнка: Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицына Акулина Павловна
Отец ребёнка: Павел
Смерть
Неизвестно