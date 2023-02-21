Чередов Никита Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Никита Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Чередов Александр Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Чередов Иван Никитин

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Ирина Никитина

Мать ребёнка: Чередова Евдокия Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Евдокия Степанова

Смерть
Неизвестно
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