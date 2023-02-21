Чередов Никита Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Чередов Александр Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Чередов Иван Никитин
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Ирина Никитина
Мать ребёнка: Чередова Евдокия Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно