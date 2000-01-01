Чередова Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Евдокия Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Чередов Иван Никитин

Отец ребёнка: Чередов Никита Александров

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Ирина Никитина

Отец ребёнка: Чередов Никита Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Никита Александров

Смерть
Неизвестно
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