Селиванов Александр Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1961
Дочь: Марчук Валентина Александровна
Мать ребёнка: Онухова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силиванов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Онухова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любушкина Любовь Александровна
Мать ребёнка: Онухова Мария Михайловна
Смерть
1989