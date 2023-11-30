Селиванов Александр Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванов Александр Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1961

Дочь: Марчук Валентина Александровна

Мать ребёнка: Онухова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силиванов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Онухова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любушкина Любовь Александровна

Мать ребёнка: Онухова Мария Михайловна

Смерть
1989
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