Чужданова . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чужданова .

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1930

Сын: Чужданов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чужданов Василий Савельевич

Рождение ребёнка
24.02.1940

Сын: Чужданов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Чужданов Василий Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чужданов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Чужданов Василий Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максименко Майя Васильевна

Отец ребёнка: Чужданов Василий Савельевич

Смерть
Неизвестно
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