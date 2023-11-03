Чужданова .
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1930
Отец ребёнка: Чужданов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
24.02.1940
Сын: Чужданов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Чужданов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чужданов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Чужданов Василий Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максименко Майя Васильевна
Отец ребёнка: Чужданов Василий Савельевич
Смерть
Неизвестно