Штейнмардер (Найденова) Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1974
Сын: Штейнмардер Марк Вячаславович
Отец ребёнка: Штейнмардер Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
18.03.1983
Сын: Штейнмардер Дмитрий Вячаславович
Отец ребёнка: Штейнмардер Вячеслав Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно