Штейнмардер (Найденова) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штейнмардер (Найденова) Светлана Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1974

Сын: Штейнмардер Марк Вячаславович

Отец ребёнка: Штейнмардер Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
18.03.1983

Сын: Штейнмардер Дмитрий Вячаславович

Отец ребёнка: Штейнмардер Вячеслав Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штейнмардер Вячеслав Михайлович