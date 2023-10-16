Ревва Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревва Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1962

Сын: Ревва Виктор Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Республика Адыгея, Майкопский р-н, д. Даховская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревва Александр Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Республика Адыгея, Майкопский р-н, д. Даховская
Смерть
1991
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