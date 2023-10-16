Ревва Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1962
Сын: Ревва Виктор Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Республика Адыгея, Майкопский р-н, д. Даховская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ревва Александр Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Республика Адыгея, Майкопский р-н, д. Даховская
Смерть
1991