Марина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Павел Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Акимов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1843
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Акимов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Александр Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Акимов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Козма Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Акимов
Рождение ребёнка
13.11.1866
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Акимов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно