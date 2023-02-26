Марина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Акимов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1843

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Акимов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Александр Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Акимов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Козма Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Акимов

Рождение ребёнка
13.11.1866

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Акимов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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