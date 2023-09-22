Чиркин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1915
Дата смерти20.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1915
Отец: Чиркин Петр
Мать: Агрепина
Рождение ребёнка
01.01.1951
Сын: Чиркин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Надежда Семёновна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Семёновна
Смерть
20.04.1975