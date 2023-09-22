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Чиркин Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1915

Дата смерти

20.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1915

Отец: Чиркин Петр

Мать: Агрепина

Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Чиркин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Надежда Семёновна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Семёновна

Смерть
20.04.1975
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