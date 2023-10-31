Алейник Валерий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алейник Валерий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1957

Отец: Алейник Сергей

Мать: Алейник Мария

Рождение ребёнка
04.12.1979

Сын: Алейник Роман Валерьевич

Мать ребёнка: Алейник Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
14.08.1984

Сын: Алейник Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Алейник Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1989

Сын: Алейник Денис Валериевич

Мать ребёнка: Алейник Татьяна Николаевна

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