Алейник Валерий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1957
Отец: Алейник Сергей
Мать: Алейник Мария
Рождение ребёнка
04.12.1979
Мать ребёнка: Алейник Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
14.08.1984
Сын: Алейник Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Алейник Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.1989
Мать ребёнка: Алейник Татьяна Николаевна