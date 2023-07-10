Маковеева Нина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаковеева Нина

Маковеева Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маковеева Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Маковеев Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маковеева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Маковеев Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковеев Владимир Григорьевич

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