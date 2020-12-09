Гаврилов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1939

Дата смерти

09.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1939

Отец: Гаврилов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1964

Сын: Гаврилов Сергей

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
Около 1972

Сын: Гаврилов Александр

Мать ребёнка: Галина

Тюменская обл.
Смерть
09.12.2020
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область