Гаврилов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1939
Дата смерти09.12.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1939
Отец: Гаврилов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1964
Сын: Гаврилов Сергей
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
Около 1972
Сын: Гаврилов Александр
Мать ребёнка: Галина
Тюменская обл.
Смерть
09.12.2020
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область