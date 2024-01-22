Авдонюшкин Иван Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.2013
Сын: Авдонюшкин Матвей Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.2021
Сын: Авдонюшкин Артём Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности