Авдонюшкин Иван Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдонюшкин Иван Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.2013

Сын: Авдонюшкин Матвей Иванович

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Рождение ребёнка
06.09.2016

Сын: Авдонюшкин Егор Иванович

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Рождение ребёнка
26.11.2021

Сын: Авдонюшкин Артём Иванович

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Бракосочетание
Неизвестно

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