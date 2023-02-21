Голашева Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолашева Екатерина Михайловна

Голашева Екатерина Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голашев Герасим Стефанович

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close