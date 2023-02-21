Голашева Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голашев Герасим Стефанович
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1945