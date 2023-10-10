Грек Феоктист Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1918
Жена: Грек Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
?.06.1919
Мать ребёнка: Грек Евдокия Яковлевна
Военная служба
10.02.1944
Призван Артемовским РВК Сталинской обл.УССР
1340 сп 234 сд 1-й Бел.Ф
Награда
12.06.1945
1340 сп 234 сд !-го Бел.Ф приказ № 25н
Ефрейтор награжден медалью "За отвагу" ЦАМО РФ , Ф-33-686196-6790
Смерть
Неизвестно