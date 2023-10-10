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Грек Феоктист Афанасьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.05.1918

Жена: Грек Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
?.06.1919

Сын: Грек Иосиф Феоктистович

Мать ребёнка: Грек Евдокия Яковлевна

Военная служба
10.02.1944
Призван Артемовским РВК Сталинской обл.УССР
1340 сп 234 сд 1-й Бел.Ф
Награда
12.06.1945
1340 сп 234 сд !-го Бел.Ф приказ № 25н
Ефрейтор награжден медалью "За отвагу" ЦАМО РФ , Ф-33-686196-6790
Смерть
Неизвестно
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