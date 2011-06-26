Шерстянкина Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкина Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

26.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Шерстянкин Александр Павлович

Отец ребёнка: Шерстянкин Павел Павлович

Атырау, Гурьевское уездное управление, Уральская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Шерстянкин Валерий Павлович

Отец ребёнка: Шерстянкин Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шерстянкина Нина

Отец ребёнка: Шерстянкин Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерстянкин Николай Павлович

Отец ребёнка: Шерстянкин Павел Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шерстянкина Анна Павловна

Отец ребёнка: Шерстянкин Павел Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстянкин Павел Павлович

Смерть
26.06.2011
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