Шерстянкина Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти26.06.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Сын: Шерстянкин Александр Павлович
Отец ребёнка: Шерстянкин Павел Павлович
Атырау, Гурьевское уездное управление, Уральская область
Рождение ребёнка
1960
Сын: Шерстянкин Валерий Павлович
Отец ребёнка: Шерстянкин Павел Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шерстянкина Нина
Отец ребёнка: Шерстянкин Павел Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шерстянкин Николай Павлович
Отец ребёнка: Шерстянкин Павел Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шерстянкина Анна Павловна
Отец ребёнка: Шерстянкин Павел Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.2011