Полухин Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухин Михаил Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полухина Бурцева Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Полухина Екименко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полухин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Полухина Екименко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полухина Нуркова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Полухина Екименко Мария

Смерть
Неизвестно
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