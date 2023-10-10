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Михайлищев Феодор Феодоров

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.02.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1803

Отец: Михайлищев Феодор Яковлев

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1822

Жена: Михайлищева Матрона Андреева

Рождение ребёнка
14.08.1828

Сын: Михайлищев Михей Феодоров

Мать ребёнка: Михайлищева Матрона Андреева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1829

Сын: Михайлищев Димитрий Феодоров

Мать ребёнка: Михайлищева Матрона Андреева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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