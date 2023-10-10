Михайлищев Феодор Феодоров
Место рождения
Дата рождения07.02.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1803
Отец: Михайлищев Феодор Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1822
Рождение ребёнка
14.08.1828
Сын: Михайлищев Михей Феодоров
Мать ребёнка: Михайлищева Матрона Андреева
Рождение ребёнка
20.09.1829
Сын: Михайлищев Димитрий Феодоров
Мать ребёнка: Михайлищева Матрона Андреева
Смерть
Неизвестно