Михайлищев Феодор Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Михайлищев Яков Игнатьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Михайлищев Герасим Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1803
Сын: Михайлищев Феодор Феодоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1810
Сын: Михайлищев Никита Феодоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1812
Сын: Михайлищев Гавриил Федоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно