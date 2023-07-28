Михайлищев Феодор Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлищев Феодор Яковлев

Михайлищев Феодор Яковлев

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Михайлищев Яков Игнатьев

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Михайлищев Герасим Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1803

Сын: Михайлищев Феодор Феодоров

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.12.1808

Сын: Михайлищев Петр Феодоров

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1810

Сын: Михайлищев Никита Феодоров

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Михайлищев Павел Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1812

Сын: Михайлищев Гавриил Федоров

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно