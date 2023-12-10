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Виктор
Виктор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Валентина
Дети
Неизв
Ольга
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать:
Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Неизв
Мать ребёнка: не указана
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