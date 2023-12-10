Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиктор

Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизв

Мать ребёнка: не указана

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