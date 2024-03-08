Конева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Конева Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Конев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Конев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Конев Василий Васильевич
Сухая Чемровка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно