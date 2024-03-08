Конева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Конева Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Конев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Конев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Конев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Конев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Конев Василий Васильевич

Сухая Чемровка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конев Василий Васильевич

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