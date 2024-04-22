Конев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1854
Отец: Конев Василий Арсентьевич
Мать: Конева Софья Васильева
По сельхоз. переписи 1917 года хозяин семьи Конев Василий Васильевич. Возраст 63 года. В семье Иван и его жена Василина по 28 лет, совпадает возраст с известным. Иван указан как сын.
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Конева Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Конева Мария
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: Конева Мария
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Конева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конева Мария
Смерть
Неизвестно