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Конев Василий Васильевич

Место рождения

Сухая Чемровка, Целинный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Конев Василий Арсентьевич

Мать: Конева Софья Васильева

Сухая Чемровка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
По сельхоз. переписи 1917 года хозяин семьи Конев Василий Васильевич. Возраст 63 года. В семье Иван и его жена Василина по 28 лет, совпадает возраст с известным. Иван указан как сын.
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Конева Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Конева Мария

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Конев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Конева Мария

Рождение ребёнка
1888

Сын: Конев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Конева Мария

Сухая Чемровка, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конева Мария

Смерть
Неизвестно
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