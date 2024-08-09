Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова (Виноградова) Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Виноградова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Виноградова Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Анна Филипповна

Смерть
Неизвестно

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