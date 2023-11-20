Савиных Вахромей Аникович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Савиных Аника Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Савиных Есения Вахромеевна
Мать ребёнка: Савиных Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Савиных Матвей Вахромеевич
Мать ребёнка: Савиных Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Савиных Матрона Вахромеевна
Мать ребёнка: Савиных Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Савиных Мария Вахромеевна
Мать ребёнка: Савиных Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Савиных Пелагея Вахромеевна
Мать ребёнка: Савиных Евдокия Филипповна
Работа или профессия
1773
Рекрут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Савиных Евдокия Филипповна