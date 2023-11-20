Савиных Вахромей Аникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Вахромей Аникович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Савиных Аника Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Савиных Есения Вахромеевна

Мать ребёнка: Савиных Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Савиных Матвей Вахромеевич

Мать ребёнка: Савиных Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Савиных Матрона Вахромеевна

Мать ребёнка: Савиных Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Савиных Мария Вахромеевна

Мать ребёнка: Савиных Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Савиных Пелагея Вахромеевна

Мать ребёнка: Савиных Евдокия Филипповна

Работа или профессия
1773
Рекрут
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Савиных Евдокия Филипповна

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