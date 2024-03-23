Перевицкая Мотрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1717 ст.
Дата смертиВычислено 1776 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1737
Дочь: Перевицкая Федосья Юдова
Отец ребёнка: Перевицкий Юда Агапов
Рождение ребёнка
21.06.1741 ст.
Дочь: Перевицкая Васса Юдова
Отец ребёнка: Перевицкий Юда Агапов
Рождение ребёнка
09.11.1742
Дочь: Перевицкая Матрона Юдова
Отец ребёнка: Перевицкий Юда Агапов
Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.
Отец ребёнка: Перевицкий Юда Агапов
Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.09.1744 ст.
Сын: Перевицкий Иван Юдов
Отец ребёнка: Перевицкий Юда Агапов
Смерть
Вычислено 1776 ст.