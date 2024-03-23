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Перевицкая Мотрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1717 ст.

Дата смерти

Вычислено 1776 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевицкий Юда Агапов

Рождение ребёнка
29.05.1737

Дочь: Перевицкая Федосья Юдова

Отец ребёнка: Перевицкий Юда Агапов

Рождение ребёнка
21.06.1741 ст.

Дочь: Перевицкая Васса Юдова

Отец ребёнка: Перевицкий Юда Агапов

Рождение ребёнка
09.11.1742

Дочь: Перевицкая Матрона Юдова

Отец ребёнка: Перевицкий Юда Агапов

Рождение ребёнка
Вычислено 1744 ст.

Сын: Перевицкий Ермол Юдов

Отец ребёнка: Перевицкий Юда Агапов

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.09.1744 ст.

Сын: Перевицкий Иван Юдов

Отец ребёнка: Перевицкий Юда Агапов

Смерть
Вычислено 1776 ст.

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